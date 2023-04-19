В Областной перинатальный центр во Владимире купили электрический матрас

фото Областного перинатального центра

В Областной Перинатальный центр во Владимире приобретен медицинский электрический матрас. Его будут использовать в операционной для обеспечения комфортных условий пациента. У матраса есть автоматический контроль температуры поверхности.

По словам заведующей отделением Марины Фоминой позитивно, что мы стали наряду с Федеральными Центрами использовать современные технологии для обеспечения безопасности и качества оказания помощи беременным. Это позволит избежать переохлаждения пациенток и профилактировать осложнения при самых сложных операциях.

Областной Перинатальный центр - первое учреждение родовспоможения региона, которое стало использовать подобную практику.

Кроме того, учреждение закупило два новых аппарата КТГ. Главное их преимущество в том, что датчики этих аппаратов беспроводные, благодаря чему роженица может спокойно передвигаться в родах и принять удобное для себя положение. Беспроводной метод исследования является наиболее современным и прогрессивным, существенно повышает комфорт женщины в родах и дает возможность перенести схватки в том положении, которое будет удобно каждой пациентке.