Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 14:08

Во Владимире начали наносить дорожную разметку после зимы

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото администрации города Владимира.

Фото администрации города Владимира.

Во Владимире начался сезон нанесения дорожной разметки. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава администрации города Дмитрий Наумов.

«В областной столице с прошлой недели наносят разметку на дороги. Работы уже выполнены на улицах Большая Московская, Большая Нижегородская, Суздальский проспект, Гагарина, Ерофеевский спуск», написал Наумов.

По словам градоначальника, в первую очередь работы проводят на центральных улицах, по которым осуществляется движение общественного транспорта, а также вблизи которых находится большое количество социальных объектов. Затем городские дорожные службы перейдут на второстепенные дороги.

При проведении работ специалисты применяют термопластик - это краска для разметки пешеходных переходов.