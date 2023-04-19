Во Владимире начали наносить дорожную разметку после зимы

Фото администрации города Владимира.

Во Владимире начался сезон нанесения дорожной разметки. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава администрации города Дмитрий Наумов.

«В областной столице с прошлой недели наносят разметку на дороги. Работы уже выполнены на улицах Большая Московская, Большая Нижегородская, Суздальский проспект, Гагарина, Ерофеевский спуск», написал Наумов.

По словам градоначальника, в первую очередь работы проводят на центральных улицах, по которым осуществляется движение общественного транспорта, а также вблизи которых находится большое количество социальных объектов. Затем городские дорожные службы перейдут на второстепенные дороги.

При проведении работ специалисты применяют термопластик - это краска для разметки пешеходных переходов.