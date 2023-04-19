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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:19

Во Владимирской области займутся расчисткой реки Колпь

Проект уже прошел экспертизу и направлен в Минприроды
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
скрин с видео из соцсетей Александра Авдеева

скрин с видео из соцсетей Александра Авдеева

Губернатор Александр Авдеев посетил Селивановский район, где проверил, как идут работы по восстановлению гидротехнического сооружения на реке Колпь в Красной Горбатке.

Больше 20 лет объект, находившийся на балансе не заинтересованной в нем организации, не работал. А функция у него очень важная – способствовать очистке реки. По весне, когда шла большая вода, на сооружении поднимались затворы, и река самоочищалась. Так как затворы перестали работать, река начала заиливаться, нарушилась экология, стала погибать рыба.

«Чтобы спасти реку, местная администрация взяла объект на баланс, а область профинансировала все проектные и подготовительные работы. В 2021 году началась реконструкция. Объект готов на 80 процентов. К лету все работы должны быть завершены. Далее мы рассчитываем привлечь федеральные средства на расчистку русла Колпи в Красной Горбатке. Проект есть, прошел экспертизу, мы подали заявку в Минприроды», - сообщил в соцсетях глава региона.