В Петушках будут судить мужчину, который ударом ноги убил коллегу

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

По версии следствия, 15 октября 2022 года во время распития спиртного на съемной квартире в поселке Городищи Петушинского района, на фоне личной неприязни, обвиняемый нанес 1 удар ногой коллеге, с которым он работал на строительной площадке, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных повреждений потерпевший скончался через 3 дня в больнице, сообщают в региональном Следкоме.

Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. По ходатайству следователя в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.