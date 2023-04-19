Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 апреля 2023 13:05

В Петушках будут судить мужчину, который ударом ноги убил коллегу

Пострадавший скончался в больнице спустя три дня
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

По версии следствия, 15 октября 2022 года во время распития спиртного на съемной квартире в поселке Городищи Петушинского района, на фоне личной неприязни, обвиняемый нанес 1 удар ногой коллеге, с которым он работал на строительной площадке, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных повреждений потерпевший скончался через 3 дня в больнице, сообщают в региональном Следкоме.

Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. По ходатайству следователя в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.