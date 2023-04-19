В Гусь-Хрустальном прокурор добивается организации торговли лекарствами в отдаленных деревнях

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратурой установлено что в структуру Уршельской районной больницы входит в том числе ФАП в деревне Аббакумово Гусь-Хрустального района. Там проживают 110 человек. Кроме того, недалеко от него расположены деревни Заболотье, Труфаново, Савинская, в которых проживают около 250 человек.

Жители не могут приобрести необходимые лекарства по мере необходимости: в деревне Аббакумово аптек нет, ближайшие находятся в Гусь-Хрустальном и Уршельском (удаленность 25 км). Несмотря на наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, Уршельская районная больница не организовала продажу лекарств через ФАП, отмечают в областной прокуратуре.

Межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании учреждения здравоохранения организовать в фельдшерско-акушерском пункте, расположенном в деревне Аббакумово, розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения.

Аналогичные нарушения выявлены прокурором в Гусь-Хрустальной ЦРБ при организации оказания фармацевтических услуг в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Неклюдово; в суд направлено соответствующее исковое заявление.