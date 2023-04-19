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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:53

Во Владимирской области женщина сумела через суд вернуть деньги за некачественные наушники

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото с сайта pexels.com. Автор - Soulful Pizza.

Фото с сайта pexels.com. Автор - Soulful Pizza.

Во Владимирской области региональное управление Роспотребнадзора помогло женщине не только восстановить справедливость, вернув деньги за некачественный товар, но еще и добиться компенсаций.

А началось с того, что женщина купила в магазине беспроводные наушники. Еще во время гарантии у товара выявился ряд серьезных недостатков. Однако продавец даже при подтвержденном производственном браке не спешил ни менять товар с дефектом, ни возвращать за него деньги потребителю. Пришлось женщине через Роспотребнадзор обратиться в суд.

Решением мирового суда продавца обязали выплатить женщине деньги за товар в полном объеме, а также неустойку, судебный штраф и компенсацию морального вреда.