В Александрове мужчину осудили за то, что он будучи в гостях ударил ножом хозяев

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Александровский городской суд вынес приговор жителю Подмосковья за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему дали полтора года исполнительной колонии общего режима.

Как сообщили в суде, история произошла осенью 2022 года, когда мужчина по приглашению своих давних и близких знакомых приехал к ним в гости в Александровский район. После длительного застолья и распития спиртных напитков, между ними возник конфликт. Хозяева оскорбили гостя, а тот ударил одного из парочки родственников "колюще-режущим предметом".

Подсудимый вину признал частично. Он согласился, что удар был, но он был самообороной, так как, по его словам, хозяева после того, как оскорбили его, сами налетели на жителя Подмосковья. И подсудимый просто оттолкнул от себя одного из них. А тяжелое ранение лишь последствие неосторожного поступка. Суд не согласился с этим доводом, но учел, что мужчина не судим, имеет семью, малолетнего ребенка, страдающего заболеванием, содержит дочь-студентку, осуществляет уход за больной матерью и родителями жены, являющихся инвалидами. Да и сам пострадавший простил ударившего его и просил о смягчении ему наказания.