Во Владимирской области пройдёт VII Открытый кинофорум «Шередарь»

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C 20 по 25 апреля во Владимирской области в седьмой раз пройдёт ежегодный Открытый кинофорум «Шередарь». В конкурсной программе – около 80 кино-, теле- и видеоработ о деятельности благотворительных организаций, волонтёрах и подвижниках почти из 30 регионов России.

Церемония открытия кинофорума состоится 20 апреля в конференц-зале «Патриаршего сада» во Владимире. Основная программа – открытые просмотры номинантов конкурса, мастер-классы профессионалов кинопроизводства и другие мероприятия – пройдут на территории детского оздоровительно-реабилитационного центра «Шередарь», там же 25 апреля будут награждены победители.

Кроме того, 24 апреля состоится закладка камня в основание второго реабилитационного центра Благотворительного фонда «Шередарь». Он будет нацелен на проведение бесплатных программ психосоциальной реабилитации для детей с такими тяжёлыми заболеваниями как аутоимунные, генетические, эндокринологические, а также нарушения опорно-двигательного аппарата.