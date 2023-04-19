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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:27

Во Владимире оператора связи оштрафовали за то, что он не остановил телефонных мошенников

Из-за этого у мужчины украли 650 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе изучения одного из уголовных дел о мошенничестве прокуратурой было установлено, что в декабре 2022 года на номер жителя областного центра поступили телефонные звонки от неизвестных, которые обманом похитили у него 650 тысяч рублей.

При этом телефонные звонки потерпевшему поступали через техническое оборудование одного из местных операторов связи от иностранного оператора, использующего нумерацию, соответствующую отечественной системе. Вопреки требованиям закона, российский оператор не воспрепятствовал иностранным соединениям с подменного номера, а также не прекратил оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть, отмечают в областной прокуратуре.

По данному факту прокурор возбудил в отношении отечественного оператора связи дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения юридическому лицу назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.