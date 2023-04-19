За прошлые сутки во Владимирской области произошло 10 палов травы

фото ГУ МЧС по Владимирской области

За прошедшие сутки во Владимирской области произошло 10 пожаров сухой травы на площади 11,5 га, в том числе 2 пожара в Суздальском районе. Всего с начала года в регионе зафиксировано 206 ландшафтных пожаров на площади 413 гектаров.

В области действует особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение открытого огня на природе. Сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические рейды. В деревне Березницы собственник земельного участка не очистил его от сухой травы. После установления собственника участка, ему будет выдано предостережение.

Для ежедневного контроля за обстановкой с природными пожарами задействованы патрульные группы по выявлению поджигателей. 19 апреля осуществляют патрулирование 228 межведомственных оперативных групп. С начала года составлено 27 протоколов, проводится 4 административных расследования, объявлено 594 предостережения.