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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:10

За прошлые сутки во Владимирской области произошло 10 палов травы

Всего с начала года в регионе зафиксировано 206 ландшафтных пожаров
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

За прошедшие сутки во Владимирской области произошло 10 пожаров сухой травы на площади 11,5 га, в том числе 2 пожара в Суздальском районе. Всего с начала года в регионе зафиксировано 206 ландшафтных пожаров на площади 413 гектаров.

В области действует особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение открытого огня на природе. Сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические рейды. В деревне Березницы собственник земельного участка не очистил его от сухой травы. После установления собственника участка, ему будет выдано предостережение.

Для ежедневного контроля за обстановкой с природными пожарами задействованы патрульные группы по выявлению поджигателей. 19 апреля осуществляют патрулирование 228 межведомственных оперативных групп. С начала года составлено 27 протоколов, проводится 4 административных расследования, объявлено 594 предостережения.