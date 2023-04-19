В Патриотическом сквере Владимира высадили 200 кустов пузыреплодника

фото с сайта городской администрации

В Патриотическом сквере на пересечении ул. Мира и Октябрьского проспекта сотрудники городского управления по охране окружающей среды и муниципального МКУ «Благоустройство Октябрьского района» высадили 200 кустов пузыреплодника пурпурного.

Начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров рассказал, что высаженный кустарник создаст «живую изгородь», визуально отделив Патриотический сквер от проезжей части Октябрьского проспекта. Саженцы пузыреплодника пурпурного выращены и приобретены в питомнике в Собинском районе.

Напомним, что ранее в сквере были высажены более 80 алтайских кедров, а также ели, каштаны, березы, красные клены. Высаженные деревья в подавляющем своем большинстве успешно прижились. Сергей Сухопаров добавил, что в сквере планируется высадить еще более 800 саженцев разных сортов, в основном кустарника.

Продолжаются работы по озеленению и других городских территорий. До конца апреля планируется высадить более 100 крупномерных саженцев деревьев, в том числе липы, каштана, дуба в разных частях города.