15 призывников из Владимирской области отправятся на военную службу

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 апреля состоится первая в рамках весеннего призыва 2023 года отправка на военную службу жителей Владимирской области. Сегодня это 15 человек, а всего до 15 июля в войска отправятся более 1600 жителей региона.

Как сообщили в областном военном комиссариате, на территорию проведения специальной военной операции призывников направлять не будут, они будут проходить службу в основном в границах Западного военного округа и в подшефных воинских частях, около 300 человек будут служить на флоте и воздушно-космических силах.