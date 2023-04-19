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НовостиОбщество19 апреля 2023 8:10

15 призывников из Владимирской области отправятся на военную службу

Они будут проходить службу в основном в границах Западного военного округа
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 апреля состоится первая в рамках весеннего призыва 2023 года отправка на военную службу жителей Владимирской области. Сегодня это 15 человек, а всего до 15 июля в войска отправятся более 1600 жителей региона.

Как сообщили в областном военном комиссариате, на территорию проведения специальной военной операции призывников направлять не будут, они будут проходить службу в основном в границах Западного военного округа и в подшефных воинских частях, около 300 человек будут служить на флоте и воздушно-космических силах.