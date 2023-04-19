В Александровской районной больнице применяют новую методику исследования причин бесплодия

Фото регионального Минздрава

В Александровской районной больнице освоили новый метод ультразвуковой гистеросальпингоскопии, сообщили в региональном Минздраве. Этот вид исследования позволяет оценить состояние матки и проходимость маточных труб, а также определить возможную причину женского бесплодия.

«Уникальность этого метода заключается в том, что исследование выполняется при помощи УЗИ и физиологического раствора, то есть мы избегаем лучевой нагрузки рентгеновскими лучами, и минимизируем риск аллергических реакций, которые часто встречаются при использовании контрастного вещества. Мы используем одноразовые специальные катетеры, вследствие чего снижается уровень болезненности и увеличивается информативность исследования. Риск травматизации при использовании этих катетеров практически сведен к нулю», - рассказала акушер-гинеколог больницы Татьяна Логинова.

Ультразвуковая гистеросальпингоскопия проводится по полису ОМС в амбулаторных условиях, не требующих длительного пребывания в больнице. Этот метод является очень востребованным, так как растет число семейных пар с бесплодием, безопасным, так как не требует наркоза, и информативным.