На пожаре во Владимире спасли 6 человек

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

18 апреля в 20 часов поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме 32 на ул. Юбилейная во Владимире. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений был виден огонь из окна квартиры на 4-м этаже 9-этажного дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню и ликвидировали горение имущества в квартире на площади 10 квадратных метров.

На пожаре пострадала 62-летняя хозяйка квартиры. С помощью спасательных устройств из задымленного подъезда пожарные спасли 6 человек, эвакуировали 13 человек, в том числе 3 ребенка. Для ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 21 человек личного состава от МЧС, также от аварийно-спасательной службы 5 человек, 1 единица техники. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.