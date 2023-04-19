Проект капремонта моста через Клязьму обойдется почти в 9 миллионов рублей

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

На создание проекта капитального ремонта моста на Южном объезде Владимира выделено 8,9 миллиона рублей, следует из аукциона, размещенного на госзакупках.

Проект предусматривает ремонт плит проезжей части, пролетов, тротуаров и других частей моста, но при этом работы не должны нарушать его эстетический вид. Также подрядчики должны продумать схему движения для объезда транспорта. Подрядчика определят уже в мае. Проект должен быть готов к 20 мая 2024 года.

Кроме того, на сайте госзакупок есть еще один тендер – на планово-предупредительные работы, которые необходимо провести, чтобы мост продержался до капремонта. Стоимость – 16,5 миллионов. Подрядчик должен будет разобрать мостовое полотно и часть ограждений, отремонтировать опоры и балки, заделать сколы и покрасить краской, а также обратно восстановить мостовое полотно. Ремонт должны будут закончить к началу лета. После его завершения будет проводиться диагностика, которая покажет – возможно ли снять ограничения на проезд или нет.