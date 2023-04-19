В Гусь-Хрустальном осудили крановщика, из-за которого пострадал подросток

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

39-летний житель Гусь-Хрустального признан виновным в "нарушении правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Следствием и судом установлено, что в днем 3 мая 2022 года обвиняемый, производя загрузку металла с помощью крана-манипулятора на территории предприятия, не предпринял мер для определения и обозначения знаками безопасности опасной зоны, в которой посторонним находиться запрещено. В зоне погрузки оказался несовершеннолетний. При подъеме металла из ковша частично выпал лом, который задел подростка, сообщили в региональном Следкоме.

Полученные травмы причинили тяжкий вред здоровью. Свою вину мужчина не признал, защитник в прениях просил его оправдать.

При назначении наказания, суд учел оказание медицинской помощи потерпевшему после произошедшего, наличие малолетних детей, состояние здоровья. Суд приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы.

Решение суда не вступило в законную силу.