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НовостиОбщество18 апреля 2023 14:08

Житель Покрова залез в окно частного дома и украл телевизор

Украденную технику он сдал в комиссионный магазин
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району задержали ранее судимого 34-летнего жителя города Покров, подозреваемого в краже.

Установлено, что в марте злоумышленник через открытую створку окна проник в частный дом, откуда похитил телевизор стоимостью 10 тысяч рублей. Похищенное имущество мужчина сдал в комиссионный магазин. На кражу мужчина пошел, потому что ему нужны были деньги, сообщают в областном УМВД.

Полицейские изъяли телевизор и вернули его потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.