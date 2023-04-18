Житель Покрова залез в окно частного дома и украл телевизор

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району задержали ранее судимого 34-летнего жителя города Покров, подозреваемого в краже.

Установлено, что в марте злоумышленник через открытую створку окна проник в частный дом, откуда похитил телевизор стоимостью 10 тысяч рублей. Похищенное имущество мужчина сдал в комиссионный магазин. На кражу мужчина пошел, потому что ему нужны были деньги, сообщают в областном УМВД.

Полицейские изъяли телевизор и вернули его потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.