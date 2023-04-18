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НовостиОбщество18 апреля 2023 13:15

В Коврове незаконно спилили 23 сосны на полтора миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Ковровской городской прокуратурой совместно с сотрудниками Ковровского лесничества в преддверии пожароопасного периода проведены рейды на землях государственного лесного фонда.

В квартале 2 выдела 69 Осиповского участкового лесничества был выявлен факт вырубки неустановленным лицом 23 сосен, общий ущерб от которой превысил 1,5 миллиона рублей, сообщает областная прокуратура.

Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "незаконная рубка в особо крупном размере".