Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 8,3 процента

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Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей снизился на 8,3%. За медицинской помощью в лечебные учреждения области обратилось 7 860 человек, во Владимире – 2 760.

В сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах, кроме возрастной группы 7-14 лет.

Как сообщают в областном управлении Роспотребнадзора, было проведено 366 исследований. Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 17,4% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В). Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии выделяются РС-вирусы и аденовирусы, также выделяются риновирусы, парагрипп (3 типа), баковирусы и сезонная коронавирусная инфекция.