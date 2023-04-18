Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 12:40

Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 8,3 процента

Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных категориях, кроме 7-14 лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей снизился на 8,3%. За медицинской помощью в лечебные учреждения области обратилось 7 860 человек, во Владимире – 2 760.

В сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах, кроме возрастной группы 7-14 лет.

Как сообщают в областном управлении Роспотребнадзора, было проведено 366 исследований. Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 17,4% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В). Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии выделяются РС-вирусы и аденовирусы, также выделяются риновирусы, парагрипп (3 типа), баковирусы и сезонная коронавирусная инфекция.