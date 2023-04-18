На пожаре во Владимире погиб мужчина

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

13 апреля в 16.41 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома во Владимире на ул. Северная, д. 26А. На место пожара незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

По прибытии было видно задымление в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома. Для эвакуации жителей, спасения людей и тушения пожара пожарными было сформировано 4 звена газодымозащитной службы.

Сотрудники МЧС России в составе звена ГДЗС обошли квартиры и спасли 2 человек с верхних этажей. Обеих пожилых женщин провели через удушающий дым с помощью спасательных устройств, которые позволили им дышать чистым воздухом из баллона. Из многоквартирного дома было дополнительно эвакуировано еще 20 человек.

Одно из звеньев проникло в квартиру, где пожарными был обнаружен погибший мужчина. Им оказался 65-летний хозяин квартиры. Мужчина не успел покинуть горящее помещение и успел надышаться угарным газом.

Пожар был оперативно ликвидирован на площади 40 кв. м. В результате пожара пострадали имущество и внутренняя отделка квартиры. По информации дознавателей МЧС России, запах дыма почувствовали соседи, они вызвали пожарную охрану, начали извещать остальных жильцов подъезда и вместе с ними вышли на улицу. На момент пожара мужчина находился дома один. Предварительная причина пожара – неосторожное курение погибшего.

К ликвидации пожара привлекались 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

Следователи регионального Следственного комитета проводят доследственную проверку.