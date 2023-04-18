Владимирские полицейские задержали девушек, которые фасовали наркотики на съемной квартире

фото с сайта областного УМВД

В начале апреля сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру задержали на съемной квартире в областном центре 19-летнюю и 17-летнюю местных жительниц. На момент задержания девушки занимались фасовкой наркотиков.

В одной из комнат на тумбочке оперативники обнаружили 19 плотно обмотанных черной изолентой свертков, а также 6 уже подготовленных для сбыта полимерных пакетиков с порошкообразным содержимым. Согласно экспертизе, обнаруженное и изъятое вещество – это наркотическое средство мефедрон общей массой более 21 грамма, сообщили в областном УМВД.

Как уточнили в региональном Следкоме, несовершеннолетняя девушка действовала по указанию своей 19-летней знакомой. Согласно полученным координатам подросток забирала из тайников оптовые закладки с мефедроном и привозила их на съемную квартиру для дальнейшей фасовки на мелкие партии и сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В отношении 19-летней задержанной также возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

19-летнюю девушку заключили под стражу, а ее 17-летняя сообщница оказалась под домашним арестом.