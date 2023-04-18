Во Владимирской области пройдет "Диктант Победы"

Фото с сайта диктантпобеды.рф.

27 апреля во Владимирской области пройдёт «Диктант Победы». Как сообщили в региональном правительстве, всего в регионе будет создано 155 площадок для сдачи диктанта.

«Диктант Победы» призван повысить интерес у молодёжи к событиям героического прошлого нашей страны, дать возможность проверить свои знания об этом трагическом периоде нашей истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков. Сдать диктант можно двумя способами: либо выбрав одну из площадок на сайте акции, либо присоединившись к ней онлайн.

Диктант включает в себя 25 вопросов. Время ответа – 45 минут. Победители диктанта награждаются дипломами и приглашаются на парад 9 Мая в Москве. Абитуриенты, получившие высокие результаты по итогам очного тестирования, получают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.