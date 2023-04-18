Во Владимире во время рейда поймали двух пьяных водителей

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8 и 14 апреля сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области провели во Владимире рейды.

Сформированные группы проверяли в потоке транспорта каждого водителя. Всего госавтоинспекторы за время рейдов проверили почти 600 автотранспортных средств, задокументировали 32 нарушения правил дорожного движения, в том числе отстранили от управления двоих водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Любители нетрезвой езды могут лишиться водительского удостоверения на срок до 2 лет и получить штраф в размере 30 000 рублей.