Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 8:28

19 апреля во Владимире на улице Николо-Галейская ограничат движение

Там будут производиться работы по замене опор воздушной линии электропередачи
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта мэрии

фото с сайта мэрии

АО «ОРЭС-Владимирская область» сообщает, что 19 апреля с 9.30 до 14 часов будут производиться работы по замене опор воздушной линии электропередачи по ул. Николо-Галейская от д. 40/23 до д. 44.

В связи с производством работ будет отключено электроснабжение в домах 36-а - 40/23 по ул. Николо-Галейской и в домах 15-а - 25/46 по ул. Летне-Перевозинской.

Также в указанный промежуток времени будет ограничено движение автомобильного транспорта на участке одностороннего движения а/д ул. Николо-Галейская от д. 24 до д. 40/23.

В мэрии напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.