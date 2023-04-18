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НовостиОбщество18 апреля 2023 8:07

В Коврове мужчина заковал себя в наручники, чтобы поэкспериментировать

Вызволять его пришлось спасательному отряду
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы "Заметки_спасателей" в ВКонтакте

фото из группы "Заметки_спасателей" в ВКонтакте

17 апреля около 2 часов ночи в поисково-спасательный отряд Коврова за помощью обратился мужчина. Его рука после ряда экспериментов оказалась закована наручниками. А ключ он потерял. Мужчина пришел к спасателям самостоятельно, когда на руке начал развиваться отек.

Дежурная смена спасателей при помощи грайвера и слесарного инструмента разобрала наручники и освободила конечность, сообщил на своей странице сотрудник поисково-спасательного отряда Михаил Быков.

Мужчина поблагодарил спасателей, после чего ушел домой.