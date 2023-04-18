Комплексную схему организации транспорта во Владимире разработают воронежские специалисты

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Комплексную схему организации транспортного обслуживания города Владимира разработает воронежская компания «Дормостпроект». Судя по результатам аукциона, опубликованного на сайте госзакупок, сумма контракта - 10,4 миллиона рублей.

Специалисты должны собрать и проанализировать сведения о состоянии рынка пассажирских перевозок, предложить, как улучшить схему маршрутов общественного транспорта, подумать об установке тарифов.

Данные воронежская компания будет собирать с помощью опросов и обследований на остановках и внутри автобусов и троллейбусов.

В схему также нужно включить новое расписание общественного транспорта. Предполагается четыре разных графика движения: рабочие дни с 15 апреля по 14 октября; выходные и праздники с 15 апреля по 14 октября; рабочие дни с 15 октября по 14 апреля; выходные и праздники с 15 октября по 14 апреля.

Завершить разработку комплексной схемы необходимо до 15 ноября.