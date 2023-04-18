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НовостиОбщество18 апреля 2023 6:53

Во Владимире на Студеной горе построят гостиницу в шесть этажей

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото со страницы "Владимир Будущего" в ВК.

Фото со страницы "Владимир Будущего" в ВК.

Представители общественного движения "Владимир будущего" показали эскиз будущей гостиницы, которую планируют построить на Студеной горе рядом с церковью архангела Михаила.

Планируется, что новый отель будет построен к 2025 году. Гостиничный комплекс будет представлять собой шестиэтажное здание "с фасадами, отделанным навесными панелями коричневого, бежевого и белого цвета; минимум зелени, зато максимум асфальта и тротуарной плитки".

Напомним, что о строительстве в этом месте отеля впервые заговорили уже более десяти лет назад. И хотя общественность в областном центре была против строительства гостиницы в этом месте, проект все же будет реализован.