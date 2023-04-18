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НовостиОбщество18 апреля 2023 6:15

Для жителей Александровского района построили ФАП в деревне Новожилово

Стоимость модульной конструкции превысила 3,8 млн рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Минздрава

фото регионального Минздрава

Для жителей Александровского района построили ФАП в деревне Новожилово. Контракт на его возведение заключили в декабре прошлого года с ООО «СК Город». Стоимость модульной конструкции превысила 3,8 млн рублей, сообщают в региональном Минздраве.

В Новожиловском ФАПе будут обслуживаться жители восьми деревень: Новожилово, Алексино, Жабрево, Жуклино, Маренкино, Площево, Снятиново, Таратино – всего 263 человека.

«Старый ФАП в д. Новожилово был закрыт в связи с аварийным состоянием. В ожидании нового пациенты получают медицинскую помощь во врачебной амбулатории в деревне Лизуново. В настоящее время модульный фельдшерско-акушерский пункт установлен. До конца июня завершатся работы по благоустройству территории, получим лицензию и в августе планируем открытие» - рассказал Валерий Янин, главный врач Александровской районной больницы.