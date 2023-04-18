Мусорный коллапс в Коврове привлек внимание губернатора Александра Авдеева

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Непростая ситуация сложилась в городе Коврове и Ковровском районе, где региональный оператор по обращению с ТКО решил сменить подрядчика, вывозившего мусор. Из-за этого возле помоек выросли горы мусорных пакетов. А техники и людей, чтобы оперативно вывезти мусор на полигон, не хватает.

Проблема оказалась настолько острой, что на нее обратил внимание губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он сообщил у себя в телеграм-канале, что поднял этот вопрос на оперативном совещании.

«Мне доложили, что в Коврове за прошлую неделю с 9 до 14 увеличили число перевозчиков мусора. Но результата многие ковровчане так и не видят. В районе ситуация ещё хуже. Я поручил областной инспекции административно-технического надзора совместно с муниципалитетами провести в Коврове и Ковровском районе проверки, зафиксировать все факты невывоза мусора в срок (сфера ответственности регоператора), неубранных контейнерных площадок (ответственность управляющих компаний). За каждую недоработку – штраф. Если за эту неделю, которая завершится всероссийским субботником, региональный оператор не переломит негативную ситуацию – расторгнем с ним договор», написал Авдеев.