В налоговых Владимирской области 18 и 20 апреля пройдут дни открытых дверей

Фото Правительства Владимирской области.

18 и 20 апреля с 9.00 до 20.00 УФНС России по Владимирской области проводит региональную акцию «Дни открытых дверей». Об этом сообщает Правительство Владимирской области.

Акция пройдет для налогоплательщиков - физических лиц. Любой желающий может прийти в налоговую и узнать от специалистов налоговых органов информацию о представлении деклараций по НДФЛ, получении налоговых вычетов на лечение, обучение, приобретение жилья, другим вопросам.

Также в налоговых расскажут, как зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика, а также как в нем сориентироваться: где просматривать актуальную информацию об объектах имущества, наличии задолженности или переплат по налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей.

Кроме того, владимирцы смогут узнать о наличии или об отсутствии задолженностей, а также при наличии необходимых документов смогут заполнить и подать налоговую декларацию.