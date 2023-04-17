Владимирский книжный фестиваль «Китоврас» станет частью проекта «Читающая Россия»

Фото Правительства Владимирской области.

В России создает новый федеральный проект «Читающая Россия». Пока он ещё находится в разработке, но уже известно, что его частью станет владимирский книжный фестиваль «Китоврас».

Проект объединит серию фестивалей от Калининграда до Владивостока. Хотят проводить их с марта по ноябрь под открытым небом на главных площадях городов. Среди них окажется и владимирский книжный фестиваль.

«Китоврас» пройдёт во Владимире в третий раз. Первый состоялся в 2021 году в областной научной библиотеке, второй – в 2022 году, он проходил на площадках учреждений культуры, а основные мероприятия развернулись в парке имени Пушкина. В прошлом году свои новинки на книжной ярмарке «Китовраса» представили более 70 российских издательств. Прошли открытые встречи с известными писателями и поэтами, лекции, мастер-классы и дискуссии. Была у фестиваля и обширная детская программа, подготовленная совместно с Российской государственной детской библиотекой. Вход на все события книжного фестиваля «Китоврас» свободный и бесплатный.