Иван Грибов официально назначен прокурором Владимирской области

Иван Грибов. Фото с сайта прокуратуры Псковской области

17 апреля Президент назначил Ивана Грибова прокурором Владимирской области. На прошлой неделе его кандидатуру согласовал Совет Федерации РФ.

Иван Владимирович Грибов родился в 1975 в деревне Краснояр Моркинского района Марийской АССР. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права. В 2006 году Грибову присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

В органах прокуратуры служит с 1997 года. Замещал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района г. Пензы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района Пензенской области, прокурора Башмаковского района Пензенской области, прокурора Пензенского района Пензенской области, заместителя прокурора Пензенской области, первого заместителя прокурора Удмуртской Республики.

С 30 июня 2020 года занимал должность прокурора Псковской области. За добросовестную службу неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».

Женат. Воспитывает 2 детей.