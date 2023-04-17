Из-за мусорного коллапса в Ковровском районе Авдеев пригрозил регоператору расторжением договора

фото из соцсетей жителей Коврова

Губернатор Александр Авдеев признал, что в Коврове и Ковровском районе - настоящий мусорный коллапс. А все из-за того, что региональный оператор по обращению с ТКО в самый разгар сезона уборок и субботников решил сменить подрядчика, вывозившего мусор. А техники и людей, чтобы оперативно вывезти мусор на полигон, не хватает.

- Мне доложили, что в Коврове за прошлую неделю с 9 до 14 увеличили число перевозчиков мусора. Но результата многие ковровчане так и не видят. В районе ситуация ещё хуже. Я поручил областной инспекции административно-технического надзора совместно с муниципалитетами провести в Коврове и Ковровском районе проверки, зафиксировать все факты невывоза мусора в срок, неубранных контейнерных площадок. За каждую недоработку – штраф. Если за эту неделю, которая завершится всероссийским субботником, региональный оператор не переломит негативную ситуацию – расторгнем с ним договор, - сообщил Авдеев в соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что усиление пройдет по всей области. Еженедельный отчет будет предоставлен по каждой территории.