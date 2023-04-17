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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:32

Из-за мусорного коллапса в Ковровском районе Авдеев пригрозил регоператору расторжением договора

Жители жалуются на переполненные контейнеры
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из соцсетей жителей Коврова

фото из соцсетей жителей Коврова

Губернатор Александр Авдеев признал, что в Коврове и Ковровском районе - настоящий мусорный коллапс. А все из-за того, что региональный оператор по обращению с ТКО в самый разгар сезона уборок и субботников решил сменить подрядчика, вывозившего мусор. А техники и людей, чтобы оперативно вывезти мусор на полигон, не хватает.

- Мне доложили, что в Коврове за прошлую неделю с 9 до 14 увеличили число перевозчиков мусора. Но результата многие ковровчане так и не видят. В районе ситуация ещё хуже. Я поручил областной инспекции административно-технического надзора совместно с муниципалитетами провести в Коврове и Ковровском районе проверки, зафиксировать все факты невывоза мусора в срок, неубранных контейнерных площадок. За каждую недоработку – штраф. Если за эту неделю, которая завершится всероссийским субботником, региональный оператор не переломит негативную ситуацию – расторгнем с ним договор, - сообщил Авдеев в соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что усиление пройдет по всей области. Еженедельный отчет будет предоставлен по каждой территории.