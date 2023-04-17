В Ковровском районе 11 семьям выделили землю без инфраструктуры

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Ковровской городской прокуратурой после проведения проверки было установлено, что трем многодетным семьям были предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Они расположены в деревне Старая Клязьминского сельского поселения. Участки не обеспечены инженерной (газо-, водоснабжением) и транспортной (подъездами к земельным участкам) инфраструктурой, что затрудняет процесс строительства индивидуального жилого дома и дальнейшее в нём проживание.

В областной прокуратуре уточняют, что многодетные семьи, являясь собственниками земельных участков, производят оплату земельного налога, несут расходы по их содержанию, но использовать для строительства жилого дома фактически не имеют возможности.

Аналогичные нарушения выявлены в отношении ещё 8 многодетных семей на территории Коврова и Ковровского района.

Прокурором в Ковровский городской суд направлены исковые заявления с требованиями обязать органы местного самоуправления организовать инженерную и транспортную инфраструктуру на земельных участках выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.