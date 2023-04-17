Владимирец сообщил о готовящемся теракте, чтобы отомстить знакомой

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 16 апреля неизвестный сообщил на единый номер службы экстренного реагирования о том, что в здании одной из гостиниц Владимира укрываются террористы, которые готовятся совершить теракт.

Полицейские выехали на место. Поступившая информация не подтвердилась. Опасных предметов, как и посторонних людей в гостинице обнаружено не было.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из городского Управления МВД и регионального УФСБ в течение нескольких часов установили личность и местонахождение мужчины. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Владимира.

Мужчина, будучи пьяным, пояснил, что сделал это из-за мести, так как в гостинице в тот момент с его другом находилась их общая знакомая, к которой подозреваемый испытывал симпатию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.