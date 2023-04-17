За сутки во Владимирской области спасатели тушили траву 25 раз

фото с сайта регионального управления МЧС
За 16 апреля во Владимирской области было ликвидировано 25 ландшафтных пожара на площади 7 гектаров.
Для ежедневного контроля за обстановкой с природными пожарами задействованы патрульные группы по выявлению поджигателей. Сегодня на территории Владимирской области осуществляют патрулирование 219 патрульных групп.
С начала года составлено 25 протоколов, проводится 3 административных расследования, объявлено 588 предостережений.
Всего с начала года произошло 173 ландшафтных пожара на площади 174 га и 2 лесных пожара на площади 07 га.
Напоминаем, что введён особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ. Действует административная и уголовная ответственность. Штрафы на граждан составляют до 20 тысяч рублей.