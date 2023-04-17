Владимирский Роспотребнадзор подтвердил наличие радиационного фона рядом с улицей Мира

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Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области взяли пробы почвы для исследования на уровень радиационной безопасности в районе Козьего парка. Вернее, на участке рядом с пересечением проспекта Строителей и улицы Мира.

Всего региональным Управлением Роспотребнадзора было взято десять проб грунта. И все пробы показали превышение радиационного фона. Депутат Законодательного собрания Сергей Бирюков в интервью газете "Владимирские ведомости" заявил, что при таких показателях "строительство осуществлять нельзя", а также пообещал направить обращение собственнику земельного участка с требованием провести дезактивационные мероприятия прежде, чем планировать какое-либо строительство.