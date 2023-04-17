В Гороховецком музее появился "Радиогид"

фото регионального Правительства

Во Владимирской области продолжается техническое оснащение региональных и муниципальных музеев с помощью механизмов национального проекта «Культура». При федеральной поддержке приобретаются оборудование и технические средства для усовершенствования экспозиционно-выставочной деятельности, хранения музейных предметов, а также для создания комфортной среды для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, – уточняют в Министерстве культуры региона.

Так, новое оборудование поступило в Гороховецкий историко-архитектурный музей. Теперь в его арсенале – система акустического сопровождения «Радиогид», которая делает экскурсии ещё комфортнее, мобильнее и ярче. Система предназначена для работы с большой группой посетителей в шумных местах и на улице. С помощью наушников и передатчика с микрофоном экскурсовод может вести экскурсию на расстоянии. Нововведение уже применяется на практике. «Радиогид» крайне прост в использовании и не требует специального обучения.

В 2023 году на приобретение технического и технологического оборудования для выставочной деятельности и хранения музейных фондов более 24 миллионов рублей выделено трем музеям области. Кроме Гороховецкого музея современное оснащение получат Мстерский художественный музей и Мемориальный Дом-музей Н.Е. Жуковского в Собинском районе.