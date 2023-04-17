В Коврове задержали троих похитителей велосипедов

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С наступлением тепла многие жители области пересели на велосипеды. А злоумышленники стали пользоваться беспечностью некоторых владельцев, которые оставляют транспорт на улице или в подъездах без велосипедных замков или блокировочных устройств, констатируют в областном УМВД.

Накануне оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» задержали троих местных жителей в возрасте от 39 до 63 лет, подозреваемых в кражах двухколесного транспорта из подъездов жилых домов в Коврове. Соответствующие заявления от потерпевших поступили в районный отдел полиции в марте и апреле текущего года.

39-летний местный житель, повредив навесной замок, проник в подвал многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Волго-Донской, откуда похитил велосипед стоимостью 12 тысяч рублей. Он спрятал его у себя в квартире.

63-летний ковровчанин похитил велосипед за 12 тысяч рублей из подъезда многоэтажного жилого дома по улице Комсомольской. Велосипед стоял на лестничной площадке и не был зафиксирован замком. Аналогичную кражу совершил 47-летний мужчина. С лестничной площадки жилого дома, где он сам проживает, злоумышленник похитил велосипед стоимостью 20 тысяч рублей.

Во всех трех случаях оперативники изъяли похищенный велотранспорт и вернули его владельцам, предупредив о соблюдении мер сохранности личного имущества.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.