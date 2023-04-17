В Гусь-Хрустальном простятся с военнослужащим, погибшим в ходе СВО

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате военных действий при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины погиб гусевчанин Артем Т.

Он родился 29 октября 1993 года, погиб в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Прощание с погибшим состоится 18 апреля в 12.00 (ООО «Память»), сообщает администрация Гусь-Хрустального.

Администрация Гусь-Хрустального, губернатор Александр Авдеев, глава города Гусь-Хрустального Алексей Соколов, Совет народных депутатов, военный комиссариат Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района, ветераны Вооруженных Сил РФ, воины-участники боевых действий выражают соболезнования.