Во Владимире на базе больницы №5 появится областной кабинет лечения миастении

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Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов посетил медицинские учреждения Судогодского района. Там он пообщался с местными жителями. Одной из них стала девушка, болеющая миастенией (аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, характеризующееся патологически быстрой утомляемостью поперечнополосатых мышц). Это редкое хроническое заболевание, но при правильном лечении пациент полностью сохраняет бытовую и социальную активность.

- Основная организационная задача, чтобы пациенты с таким заболеванием велись специалистами, имеющими достаточный опыт, и получали не только специфическое медикаментозное лечение, но и регулярно проходили реабилитацию. По итогам встречи и последующих переговоров с администрацией Городской клинической больницы №5 Владимира приняли решение о создании на базе ведущей клиники — областного кабинета миастении для взрослых. Также необходимо сконцентрировать в руках специалистов клиники ведение пациентов с редкими болезнями периферической нервной системы. Под эти цели в ГКБ №5 уже закуплен новый электронейромиограф, - сообщили в региональном Минздраве.