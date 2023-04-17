Музей деревянного зодчества в Суздале могут расширить

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Ученый Совет Владимиро-Суздальского музея-заповедника рассмотрел вопрос расширения экспозиции Музея деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале.

Антропогенная нагрузка на представленные сегодня немногочисленные памятники традиционного деревянного зодчества Владимирского края достигает тревожных для их сохранности величин. В 2021 году посещаемость составила 148 021 человек, в 2022-м - 169 685 человек, в первом квартале 2023 года уже побывали 25 875 человек.

В основу рассмотренных предложений положен Генеральный план Музея деревянного зодчества и крестьянского быта от 1970 года, разработанный под руководством суздальского реставратора Валерия Анисимова. В соответствии с этим планом в 1968-1977 годах велось формирование экспозиции под открытым небом, но не было завершено.

С учетом охранного статуса территории вопрос размещения новых памятников и «сервисных» павильонов требует внесения изменений в нормативные акты, обсуждение плана развития территории будет продолжено на Федеральном научно-методическом совете Минкульта России.