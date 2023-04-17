Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 9:59

В центре Владимира иномарка протаранила пешеходное ограждение

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото из группы "Подслушано Автомобилистов Владимир".

Фото из группы "Подслушано Автомобилистов Владимир".

Вечером 16 марта в центре Владимира произошло ДТП на улице Дзержинского. Иномарка Saab вылетела с дороги и врезалась в пешеходное ограждение.

Первыми о ДТП написали различные "подслушки". Там же сообщили, что водитель иномарки был пьяным. Машина в итоге, застряла в пешеходном ограждении. И словно зависла в воздухе.

В пресс-службе УГИБДД по Владимирской области сообщили, что водитель был нетрезв и из-за этого не справился с управлением при повороте на Студеную гору. При этом в ДТП никто не пострадал, даже водитель.