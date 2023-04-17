В центре Владимира иномарка протаранила пешеходное ограждение

Фото из группы "Подслушано Автомобилистов Владимир".

Вечером 16 марта в центре Владимира произошло ДТП на улице Дзержинского. Иномарка Saab вылетела с дороги и врезалась в пешеходное ограждение.

Первыми о ДТП написали различные "подслушки". Там же сообщили, что водитель иномарки был пьяным. Машина в итоге, застряла в пешеходном ограждении. И словно зависла в воздухе.

В пресс-службе УГИБДД по Владимирской области сообщили, что водитель был нетрезв и из-за этого не справился с управлением при повороте на Студеную гору. При этом в ДТП никто не пострадал, даже водитель.