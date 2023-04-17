Владимирцы стали реже жаловаться на качество услуг, но больше на качество интернета

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области опубликовала данные по обращениям граждан в I квартале 2023 года. И на основе 1536 жалоб от граждан удалось отметить интересные особенности.

Во-первых, количество жалоб в сравнении с аналогичным периодом 2022 года стало меньше на 11,2%. Во-вторых, только треть жалоб связана с нарушениями санитарного законодательства.

Что касается нарушений в сфере защиты прав потребителей, то здесь особенно ярко заметно, что очень сильно уменьшилось число жалоб на нарушения в сфере оказания услуг (с 631 до 412 обращений или с 60,5% до 39,5%. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что наибольшее количество обращений пришлось на вопросы, относящиеся к сфере оказания жилищно-коммунальных услуг - 17%. При этом очень сильно выросло количество жалоб на качество интернета и работы мобильных приложений - в январе-марте 2023 года они составили 13,8% жалоб, а за аналогичный период 2022 года подобные обращения составили лишь 0,6%.

Жалобы на некачественное оказание услуг телефонной связи составили 11,9% обращений, на некачественное оказание финансовых услуг –10,2%. Обращения по вопросу оказания транспортных услуг составили 6,1%.