Владимирские гимнасты завоевали восемь наград открытого Кубка Беларуси

фото регионального Правительства

В республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки» состоялся открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике. Турнир традиционно собирает сильнейших атлетов двух стран – в этом году на соревнования в Минске приехали почти 100 спортсменов, среди которых – олимпийские чемпионы.

В составе сборной России выступали владимирские гимнасты, их результат – восемь наград разного достоинства: 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. Представители нашего региона завоевали золото в составе женской и мужской сборных.

Кроме того, Арина Семухина заняла 1 место на разновысоких брусьях. Лейла Васильева получила 2 серебряные награды за выступления на разновысоких брусьях и в опорном прыжке. Алексей Усачёв занял 2 место в упражнениях на кольцах и 3 место – в опорном прыжке. Кирилл Прокопьев – на 3 месте в упражнениях на коне.