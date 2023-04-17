Во Владимире стоимость квадратного метра жилья выросла почти до 74 тысяч рублей

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Во Владимире продолжает дорожать жилье. По информации городской администрации, стоимость квадратного метра составляет сейчас 73 911 рублей. При этом в первом квартале цена была меньше на 1448 рублей. Средняя стоимость жилья во Владимире за полтора года выросла почти в два раза.

Напомним, среднерыночная стоимость квадратного метра используется при расчете субсидий на улучшение жилищных условий, при приобретении квартир для нуждающихся и признании граждан малоимущими в случае предоставления им жилья по социальному найму.