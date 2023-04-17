Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 8:22

Во Владимире стоимость квадратного метра жилья выросла почти до 74 тысяч рублей

За полтора года цена выросла почти в два раза
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Во Владимире продолжает дорожать жилье. По информации городской администрации, стоимость квадратного метра составляет сейчас 73 911 рублей. При этом в первом квартале цена была меньше на 1448 рублей. Средняя стоимость жилья во Владимире за полтора года выросла почти в два раза.

Напомним, среднерыночная стоимость квадратного метра используется при расчете субсидий на улучшение жилищных условий, при приобретении квартир для нуждающихся и признании граждан малоимущими в случае предоставления им жилья по социальному найму.