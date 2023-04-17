За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 36 человек

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По данным еженедельного оперативного мониторинга областного управления Роспотребнадзора на 17 апреля за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 36 человек, среди них 22 ребёнка.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25 марта) в больницы региона обратилось 47 человек (Владимир – 23 случая, Муромский, район – 6 случаев, Меленковский, Александровский районы – 5 случаев, Гусь-Хрустальный, Ковровский районы – 2 случая, Гороховецкий, Камешковский, Кольчугинский, Селивановский районы – 1 случай), среди них 29 детей.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.