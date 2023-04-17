В Суздале пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Ангелины Шкатовой

Ангелина Шкатова. Фото с сайта мэрии

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «На призы серебряного призера Олимпийских игр Токио 2020, чемпионки мира и Европы, ЗМС Ангелины Шкатовой» пройдут 18-21 апреля в Суздале.

Эти соревнования проводятся впервые, они включены в календарный план спортивных мероприятий Минспорта России, а главной изюминкой станет участие в качестве почетного гостя Заслуженного мастера спорта России, члена сборной команды России Шкатовой Ангелины.

Для участия в соревновании заявились более 400 гимнасток из 19 регионов России. От Владимирской области участвуют сильнейшие спортсменки Владимира, Мурома, Кольчугино, Александрова, Коврова.

Главный судья соревнований — спортивный судья международной и всероссийской категории Кагарлицкая Светлана.