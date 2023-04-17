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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 7:18

Во Владимире сгорел ларек с шаурмой

Пострадавших нет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы "Типичный Владимир"

фото из группы "Типичный Владимир"

17 апреля, во Владимире загорелся павильон «Шаурма» на улице Полины Осипенко. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 7.33. На место происшествия выехали 2 единицы спецтехники и 7 сотрудников пожарно-спасательного подразделения.

Ларек с шаурмой сгорел полностью — площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 7.48. Пострадавших и погибших нет. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания в павильоне.

«Кошаки отомстили», - соревнуются в остроумии владимирцы, комментируя происшествие с ларьком шаурмы.