Во Владимирской области 17 апреля коронавирус подтвержден у 52 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 17 апреля лабораторно подтверждено 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

14 случаев во Владимире, 6 - в Ковровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Муромском, по 3 заболевших - в Кольчугинском, Камешковском и Гороховецком районах, по 2 - в Юрьев-Польском, Собинском и Суздальском районах, по 1 - в Петушинском, Александровском, Судогодском, Киржачском, Меленковском, Вязниковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184411 случаев заболевания (51043 сл. в г. Владимире, 20036 сл. в Муромском, 21847 сл. в Ковровском, 6551 сл. в Петушинском, 8857 сл. в Кольчугинском, 11241 сл. в Александровском, 7372 сл. в Юрьев-Польском, 16639 сл. в Гусь-Хрустальном, 1763 сл. в Судогодском, 3658 сл. в Собинском, 2091 сл. в г. Радужный, 5977 сл. в Киржачском, 4270 сл. в Камешковском, 3387 сл. в Гороховецком, 4687 сл. в Меленковском, 6205 сл. в Вязниковском, 6394 сл. в Суздальском, 2393 сл. в Селивановском).